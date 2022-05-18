Rusya, 27 İspanyol diplomatı &quot;istenmeyen kişi&quot; ilan etti - Haberler

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Rusya, 27 İspanyol diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

AA - Ali Cura - Güncel
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Rusya, 27 İspanyol diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği ülkedeki 27 İspanyol diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği ülkedeki 27 İspanyol diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İspanya'nın Moskova Büyükelçisi Marcos Gomez Martinez'in bakanlığa çağrılarak, Madrid yönetiminin İspanya'da 27 Rus diplomatı kışkırtıcı bir şekilde istenmeyen kişi ilan etmesinin protesto edildiği kaydedildi.

Dostane olmayan bu adımın Rusya ile İspanya arasındaki ilişkileri zedeleyeceği belirtilen açıklamada, "Buna cevap olarak, İspanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde ve St.Petersburg Başkonsolosluğunda görevli 27 diplomat 'istenmeyen kişi' ilan edildi. Bu kişlerin, büyükelçiye ilgili notanın verilmesinden itibaren 7 gün içinde ülkeyi terk etmesi gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

"Beklediğimiz bir karardı"

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de basına yaptığı değerlendirmede, "Beklediğimiz bir karardı. Rus diplomatlar için sınır dışı edilmesi kararı aldığımızda bu tip olayların karşılıklılığı olacağını söylemiştim." dedi.

AA / Ali Cura - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Moskova, İspanya, Rusya, Güncel, Haberler

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