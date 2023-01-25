Rusya, 2030'a Kadar Yörüngeye 1.000'den Fazla Uydu Yerleştirmeyi Hedefliyor

MOSKOVA, 25 Ocak (Xinhua) -- Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Genel Direktörü Yuri Borisov Salı günü yaptığı açıklamayla Rusya'nın, halihazırda yörüngede bulunan 200 civarındaki uydusunun sayısını 2030 yılına kadar en az 1.000'e yükseltmesi gerektiğini söyledi.

MOSKOVA, 25 Ocak (Xinhua) -- Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Genel Direktörü Yuri Borisov Salı günü yaptığı açıklamayla Rusya'nın, halihazırda yörüngede bulunan 200 civarındaki uydusunun sayısını 2030 yılına kadar en az 1.000'e yükseltmesi gerektiğini söyledi.

Uzayın keşfiyle ilgili bir etkinlikte konuşan Borisov, bu artışı sağlayabilmek için yılda 250 uydunun ve sonra eskiyenlerin aşamalı olarak değiştirilmesi de dikkate alınarak 2030'a kadar yılda 300-350 uydunun üretilmesinin gerekli olduğunu söyledi.

Borisov, yörüngeye yerleştirilecek 1.000 uydunun, iletişim, Dünya'nın uzaktan algılanması, meteoroloji ve navigasyon gibi çeşitli amaçlara hizmet edeceğini kaydetti.

Rusya'nın 2027'de kendi yörünge istasyonunu kuracağını söyleyen Borisov, geçen yıl Temmuz ayında Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan 2024'ten sonra çekileceğini açıkladığını, ancak sonrasında olası tarihi 2028'e ertelediğini belirtti.