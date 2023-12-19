Rusya, 2024 yılında sivil drone üretimine başlayacak

Rusya, St. Petersburg kentinde yangınla mücadele için sivil drone üretimine başlayacak. InFinTech Şirketi tarafından tasarlanan dronelar arasında yangın keşif çalışmaları için hafif bir drone ile çeşitli yangın söndürme droneları yer alıyor. Projenin Ocak 2024 civarında başlaması ve ilk faaliyet yılında 1.000 ila 3.000 adet drone üretmesi planlanıyor.

ST. PETERSBURG, 19 Aralık (Xinhua) -- Rusya, yangınla mücadeleye yönelik ilk sivil drone üretimini 2024 yılında St. Petersburg kentinde başlatacak.

TASS haber ajansının Pazartesi günkü haberine göre, sivil amaçlı ürünlerin imalatında uzmanlaşan InFinTech Şirketi tarafından tasarlanan dronelar arasında yangın keşif çalışmaları için hafif bir drone ile çeşitli yangın söndürme droneları yer alıyor.

Şirketin üst düzey yöneticisi Nikita Dontsov'un verdiği bilgiye göre, droneların tasarım çalışmaları şirketin St. Petersburg Merkez Bölgesi'ndeki teknoloji parkında yürütülecek. Test ve üretim aşamaları ise kentin banliyölerinde ve Leningrad bölgesinde gerçekleştirilecek.

Haberde, projenin Ocak 2024 civarında başlamasının ve ilk faaliyet yılında 1.000 ila 3.000 adet drone üretmesinin planlandığı belirtildi.