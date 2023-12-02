Rusya 2024'te Büyük Ölçekli Stratejik Askeri Tatbikat Düzenleyecek

MOSKOVA, 2 Aralık (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın önümüzdeki yıl "Ocean-2024" adlı stratejik komuta ve personel tatbikatı düzenleyeceğini söyledi.

Şoygu Cuma günü savunma bakanlığı yönetim kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu tatbikatların yaklaşık 20'sinde yabancı devletlerin birlikleri yer alacak" dedi. Şoygu, dört tatbikatın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Shanghai İşbirliği Örgütü çerçevesinde gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.

Savunma Bakanı tatbikatların, ülkenin silahlı kuvvetlerinin tüm kollarının katılacağı büyük ölçekli "Ocean-2024" stratejik komuta ve personel tatbikatı ile sona ereceğini belirtti.

Şoygu, muharebe eğitim planlarının uygulanmasının, "ulusal çıkarların korunmasına yönelik görevlerin yerine getirilmesini ve askeri ve siyasi durumdaki değişikliklere zamanında yanıt verilmesini sağlayacağını" kaydetti.