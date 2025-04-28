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Rusya, 2. Dünya Savaşı zaferinin 80. yılı için Ukrayna'da geçici ateşkes ilan etti

Rusya, 2. Dünya Savaşı zaferinin 80. yılı için Ukrayna'da geçici ateşkes ilan etti
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Rusya, 2. Dünya Savaşı'ndaki zaferin 80. yıl dönümünde, insani nedenlerle Ukrayna'da geçici ateşkes ilan etti. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, ateşkesin belirli bir süre için geçerli olacağı ve her iki tarafın da bu süre zarfında askeri eylemleri durdurması gerektiği ifade edildi.

Rusya, 2. Dünya Savaşı'ndaki zaferin 80. yıl dönümünde Ukrayna'da geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla, zaferin 80. yıl dönümü gerekçesiyle, insani nedenlerle, Rus tarafının 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece yarısından 10 Mayıs'ı 11 Mayıs'a bağlayan gece yarısına kadar ateşkes ilan ettiği bildirildi. Açıklamada, bu süre içerisinde bütün askeri eylemlerin durdurulacağı belirtildi.

Rusya'nın, Ukrayna tarafının da bu örneği izlemesi gerektiğini düşündüğü kaydedilen açıklamada, Kiev yönetiminin ateşkesi ihlal etmesi halinde Rusya Silahlı Kuvvetlerinin uygun ve etkili şekilde cevap vereceği vurgulandı.

Açıklamada, "Rus tarafı, Ukrayna krizinin temel nedenlerini ortadan kaldırmayı ve uluslararası ortaklarla yapıcı etkileşimi hedefleyen ön koşulsuz barış görüşmelerine hazır olduğunu bir kez daha dile getiriyor." ifadelerine yer verildi.

Rusya, Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna'da 19 Nisan'da saat 18.00'den, 21 Nisan saat 00.00'a kadar geçici ateşkes ilan etmişti.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
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