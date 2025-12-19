Haberler

Ukrayna: 1003 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybeden 1003 askerin cenazesini Ukrayna tarafına teslim ettiği bildirildi. Cenazelerin kimlik tespiti için çalışmalar yapılacağı açıklandı.

Rusya'nın, savaşta hayatını kaybeden 1003 Ukraynalı askerin cenazesini Ukrayna tarafına teslim ettiği bildirildi.

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden 1003 Ukraynalı askerin cenazesinin Kiev'e teslim edildiği belirtildi.

"Rus tarafının, Ukraynalı askerlere ait olduğunu belirttiği 1003 ceset Ukrayna'ya iade edildi." ifadesi kullanılan açıklamada, ölen askerlerin kimliklerinin tespiti için en kısa sürede çalışmaların yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, cenazelerin iade sürecine sağladığı desteklerden dolayı Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Ukrayna'nın ilgili birimlerine teşekkür edildi.

"İstanbul anlaşmaları kapsamında cenaze değişimi yapıldı"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri ve İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul anlaşmaları kapsamında Ukrayna'ya 1003 askerin cesedi verildi. Rusya'ya ise 26 askerin cesedi iade edildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak

Lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak, tarih de belli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinayete kurban giden kadın rüyalarını anlatmış: Babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor

Rüyalarını anlatmış: Babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı

Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Cinayete kurban giden kadın rüyalarını anlatmış: Babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor

Rüyalarını anlatmış: Babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor
Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddia sonrası menajerinden açıklama geldi

Korkutan iddia sonrası beklenen açıklama geldi
ABD'de özel jetin düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

Havaalanına iniş yapan özel jet düştü! 7 kişi hayatını kaybetti
Üç ayrı dalga, çok sayıda ünlü isim! İşte soruşturmaya dair çarpıcı detaylar...

Üç ayrı dalga, çok sayıda ünlü isim! İşte soruşturmaya dair çarpıcı detaylar...
Gazeteci Levent Gültekin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

Gece yarısı kafede gözaltına alınan Gültekin'le ilgili karar verildi
Kiraladığı gelinlik hayatını değiştirdi

Kiraladığı gelinlik hayatını değiştirdi
Cristiano Ronaldo'nun iç çamaşırıyla verdiği poz olay oldu

İç çamaşırıyla verdiği poz olay oldu
Son 4 gün! Boşaltılmazsa polis eşliğinde yıkım yapılacak

Son 4 gün! Bu ada boşaltılmazsa polis gelecek
Fettullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı

Fetullah Gülen'in yeğeni böyle yakalandı
title