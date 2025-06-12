Rusya, 1.212 Ukraynalı Askerin Cenazesini Nakletti

Rusya, 1.212 Ukraynalı Askerin Cenazesini Nakletti
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, 1.212 Ukraynalı askerin cenazesinin Ukrayna'ya teslim edildiğini duyurdu. Ayrıca, her iki tarafın ağır yaralı esirlerin değişimi için hazırlık yaptığını açıkladı.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, 1.212 Ukraynalı askerin cenazesinin Ukrayna'ya nakledildiğini açıkladı.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, 1.212 Ukraynalı askerin cenazesinin Ukrayna'ya nakledildiğini duyurdu.

Medinsky çarşamba günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada 27 Rus askerinin cenazesinin teslim alındığını belirterek, çalışmaların önümüzdeki birkaç gün boyunca devam edeceğini ifade etti.

Medinsky ayrıca her iki tarafın da perşembe gününden itibaren ağır yaralı esirlerin değişimine başlayacağını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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