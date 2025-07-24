Rüşvet Soruşturmasında Tutuklanan Belediye Başkanı Hastaneye Kaldırıldı

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Antalya'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sağlık durumu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, hastaneye kaldırıldı. Böcek, 10 gün önce de rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmıştı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'rüşvet' soruşturması kapsamında, 5 Temmuz'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, ardından geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, bulunduğu Döşemealtı Yüksek Güvenlikli İnfaz Kurumu'nun revirine başvurdu. Durumunun değerlendirilmesi üzerine Böcek, cezaevi aracıyla Antalya Şehir Hastanesi'ne getirildi. Hastanede güvenlik önlemleri alındı. Muhittin Böcek, B Blok'ta kontrolden geçirildi.

Muhittin Böcek, 14 Temmuz'da da rahatsızlanmış, hastanedeki tedavisinin ardından yeniden cezaevine götürülmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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