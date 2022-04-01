Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kaldı

Demirören Haber Ajansı - Halil İbrahim Karabıyık - Güncel
 - Güncelleme:
Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kaldı

İZMİR'in Konak İlçe Belediyesinde Ruhsat Denetim Müdürlüğünde görev yapan memurlardan Y.K.'nın, rüşvet alırken suçüstü yakalanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 belediye çalışanı adliyeye sevk edildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - İZMİR'in Konak İlçe Belediyesinde Ruhsat Denetim Müdürlüğünde görev yapan memurlardan Y.K.'nın, rüşvet alırken suçüstü yakalanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 belediye çalışanı adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Y.K. ev hapsi alırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Konak Belediyesinde Ruhsat Denetim Müdürlüğünde görevli memur Y.K.'nın, esnaftan rüşvet istediği yönündeki şikayet üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılğı soruşturma başlattı. Savcılığın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli Y.K.'yı takibe aldı. Polis ekipleri, seri numaraları belirlenen paraları Y.K.'nın esnaftan rüşvet olarak aldığı sırada, suçüstü yaptı. Soruşturmayı derinleştiren polis, olayla ilgisi olduğu ileri sürülen 3 belediye çalışanını daha gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K.'ya ev hapsi verilirken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel

Hisarcık, Rüşvet, İzmir, Konak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title