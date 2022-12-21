Rüstem Çetinkaya: Türkiye ile Çin Arasında Mermer Ticaretinin Geleceği Parlak

Türkiye'nin doğal taşlar sektörünün bir temsilcisi, önümüzdeki yılın Türkiye ile Çin arasında mermer ticareti için parlak bir yıl olacağı yönündeki öngörünün iki ülkenin iş dünyası arasındaki derin güveni ve karşılıklı kültür anlayışını yansıttığını söyledi.

Türkiye'nin doğal taşlar sektörünün bir temsilcisi, önümüzdeki yılın Türkiye ile Çin arasında mermer ticareti için parlak bir yıl olacağı yönündeki öngörünün iki ülkenin iş dünyası arasındaki derin güveni ve karşılıklı kültür anlayışını yansıttığını söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, Türkiye'de üretilenler de dahil olmak üzere, Çin'de ithal mermere olan talebin uzun süredir yüksek olduğu söyledi.

Türkiye'de otomatik bir taş üretim tesisi ve çok sayıda taş ocağı işleten Çetinkaya'nın şirketi, Çin de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ülkelere mermer blokları ve kaplamalarının yanı sıra istenilen ölçülerde ürünler ihraç ediyor.

SES 1 (Türkçe): RÜSTEM ÇETİNKAYA, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu Başkanı

"Dolayısıyla bizim buradan oraya (Çin'e) ihracat arttıkça, bizim buradaki ihracatçılarımız oralarda ofisler açmaya başladı ve yavaş yavaş iki taraf da birbirini tanımaya başladı. Hatta zaman zaman Türkiye'de mermer ocağı yatırımı yapan Çinli dostlarımız da oldu."

SES 2 (Türkçe): RÜSTEM ÇETİNKAYA, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu Başkanı

"Çinliler buraya gelip hatta Burdur bölgesinde kalmaya ve bu bölgede bayağı kültür alışverişine başladı ve halen de bu alışverişe devam ediyoruz. İstanbul'da bile sayısı azken Burdur'da Çin yemekleri yapan restoranlar fazlasıyla var."

SES 3 (Türkçe): RÜSTEM ÇETİNKAYA, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu Başkanı

"Örneğin benim firmamın da Çin'de bir ofisi ve bir çalışanı var. Biz de birbirimizi anlıyor ve ticaret yapma kültürümüzü de her geçen gün geliştiriyoruz."

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, 2022 yılın ilk 11 ayında Türkiye'nin maden ihracatının 5,9 milyar dolara ulaştığını ve bunun 1,2 milyar dolarlık kısmının Çin'e yapıldığını bildirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)