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"Ruslar Tüm Cephelerde Durdu"

DailyMotion.com - Güncel
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İngiliz hükümetinden Ruslar'ın Ukrayna'da ilerlemesinin büyük ölçüde durduğunu iddia eden bir açıklama geldi.

İngiliz hükümetinden Ruslar'ın Ukrayna'da ilerlemesinin büyük ölçüde durduğunu iddia eden bir açıklama geldi. İngiltere Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, cepheden gelen güncel askeri istihbarata dayanarak, Ruslar'ın karada, denizde ve havadaki ilerleyişinin minimum düzeye indiği bilgisini paylaştı. Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın direnişinin "sağlam ve iyi koordine edilmiş" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

DailyMotion.com / Güncel

Twitter, England, Ukrayna, Güncel, Haberler

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