Rus Yüzücü Nikolay Svechnikov İstanbul Boğazı'nda Kayboldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikov'un, İstanbul Boğazı'nda kaybolmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Boğazı'nda dün 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışta Rus yüzücü Nikolay Svechnikov'un karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine resen soruşturma başlattı.

Öte yandan, deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerince, Rus sporcuyu aramak için yarışın gerçekleştiği Kanlıca-Kuruçeşme alanı başta olmak üzere bölgede başlatılan çalışmalar sürüyor.