Rus Yüzücü Nikolay Svechnikov Boğaziçi Yüzme Yarışı'nda Kayboldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Rus sporcu Nikolay Svechnikov'un denizde kaybolmasına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, Nikolay Svechnikov'un yarış sırasında kaybolduğunun tespitinin ardından yürütülen çalışmalara değinilerek, "Devletimizin tüm güvenlik birimlerinin koordinasyonu ve Türkiye'nin güzide kurumlarının katkısıyla en yüksek güvenlik standartlarında icra edilen yarış sırasında, bir sporcumuzun kaybolması hepimizi derinden üzmüştür. Olayın aydınlatılması için Sahil Güvenlik ve Emniyet birimleriyle tam iş birliği içinde hareket edilmektedir. TMOK olarak, gelişmeleri şeffaf biçimde paylaşmaya devam edeceğiz." denildi.

37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın ilgili kurumların sağladığı en üst düzey güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirildiği vurgulanırken, "Aralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Deniz Şubesi, Kıyı Emniyeti, AFAD, İtfaiye Daire Başkanlığı, Sualtı Arama-Kurtarma Timleri ve özel kuruluşların da bulunduğu toplam 100 bot ve deniz aracı görev almıştır. Bu araçların 60'ı güvenlik botu olarak görev yapmıştır. Bu sayede yarış güzergahında her yüzücünün güvenliği sağlanmış, sürekli takipleri yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Olayın kronolojisi şu şekilde aktarıldı:

"- Yarış 10: 04'te başlatılmış, son yüzücü ise 10: 54'te suya girmiştir.

Kurallar gereği yarış, son yüzücünün suya girişinden itibaren 2 saat sonra, 12: 54'te sona erdirilmiştir.

Yarış bitiminde Komodor talimatıyla tüm güzergah taranmış, sahada herhangi bir yüzücü kalmadığı raporlanmıştır.

Diskalifiye olan ve sudan çıkarılan sporcuların listeleri birleştirilerek yapılan kontrolde ilk anda 3 yüzücünün eksik olduğu, daha sonra bunun tek bir sporcuya indiği tespit edilmiştir.

Bu bilgi derhal Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Deniz Şubesi ve İstanbul Valiliği ile paylaşılmış, arama–kurtarma faaliyetleri resmi tutanakla talep edilmiş ve derhal harekete geçilmiştir.

İlgili kurumlar yarış sonrası olayın tespit edildiğinden bu yana bölgede arama faaliyetlerini yoğunlaştırmış olup çalışmalar aralıksız sürmektedir."