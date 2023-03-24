Rus Yetkililer Çin Cumhurbaşkanı Xi'nin Rusya Ziyaretini Değerlendirdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ikili ilişkileri; iyi komşuluk, dostluk ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği ilkeleri temelinde güçlendirme ve yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığını derinleştirme konusunda anlaştı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ikili ilişkileri; iyi komşuluk, dostluk ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği ilkeleri temelinde güçlendirme ve yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığını derinleştirme konusunda anlaştı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 20 Mart'ta Rusya'ya resmi ziyarette bulunmak üzere Moskova'ya gitti.

Uçaktan inen Xi, Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernişenko ve diğer üst düzey Rus devlet yetkilileri tarafından sıcak şekilde karşılandı.

Rusya tarafı, havalimanında büyük bir karşılama töreni düzenledi.

Cumhurbaşkanı Xi, Moskova Vnukovo Havalimanı'da üç farklı birimden oluşan merasim kıtasını denetledi ve geçit törenini izledi.

Xi, Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile biraraya geldi.

Xi, Rusya'ya yapılan resmi ziyaretin bir dostluk, işbirliği ve barış seyahati olduğunu söyledi.

SES 1 (Rusça): VITALY SAVELYEV, Rusya Ulaştırma Bakanı:

"Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in ziyareti bizim için son derece önemli. Ortak ilgi alanımıza giren birçok tatbiki konu bulunuyor ve Çin ile birçok bakımdan işbirliği yapıyoruz."

SES 2 (Rusça): IGOR SECHIN, Rus petrol şirketi Rosneft'in başkanı:

"Bu ziyaretin bizim için tarihi öneme sahip olduğunu söylemek istiyorum. Rusya'da herkesin bu ziyaretten övgüyle bahsettiğini düşünüyorum. Bu ziyaretin, ikili ilişkilerimizin daha da gelişmesinde kilit faktörlerden biri olacağından kuşku yok."

SES 3 (Rusça): SERGEY LUKONIN, Rusya Bilimler Akademisi:

"Önemli olan (iki ülke) liderlerinin görüşlerini paylaşması, birbirini anlaması, düşüncelerini samimi şekilde ifade etmesi ve mevcut jeopolitik durumu tartışmasıdır."

SES 4 (İngilizce): ALEXANDER BOBROV, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (MGIMO) Hükümet ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi Direktörü:

"Bu ziyaret, ekonomik ticari ciromuza katkıda bulunacaktır çünkü halihazırda 200 milyar (ABD) doları hedefine ulaşmış durumdayız ve bu rakamların artacağına inanıyoruz. Bu son derece önemli."

SES 5 (Rusça): ANATOLY TORKUNOV, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (MGIMO) Rektörü:

"Rusya-Çin ilişkileri kapsamlı şekilde gelişiyor."

SES 6 (İngilizce): MURAD GAZDIEV, RT muhabiri:

"Rusya, geleceğinin Çin ile olduğunu çok iyi biliyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor. (XHTV)