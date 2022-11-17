Rus ve Ukraynalılar akın etti; Antalya'da yabancıya konut satışı iki katına çıktı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yılın ilk 10 ayında yabancıya konut satışında Antalya'da yüzde 94'lük artış yaşandı. Geçen yılın Ocak- Ekim döneminde yabancıya 8 bin 640 konut satılan Antalya'da bu yılın aynı dönemindeki rakam 16 bin 779'a ulaştı. Savaş sebebiyle Rus ve Ukrayna vatandaşları en çok Antalya'yı tercih etti.

TÜİK'in 1 Ocak- 31 Ekim 2022 tarihleri arasındaki 10 aylık konut satış verilerine göre, bu yıl Türkiye'de, özellikle de Antalya'da Rusya- Ukrayna arasında şubat ayından bu yana devam eden savaşa bağlı iki ülkeden yaşanan göçün etkisi, yabancıya konut satışlarında rekor artışlara sebep oldu. Türkiye genelinde ekim ayında yabancılara konut satışı toplamı, geçen yılın ekim ayına göre yüzde 8,8 düşüşle 5 bin 377 adet oldu. Türkiye geneli satışlar düşerken, ekim ayında 2 bin 123 adetle yabancılara en çok konut satışı yapılan il sıralamasında birinci olan Antalya'da ise yüzde 65'lik rekor bir artış yaşandı. Ekim ayında Antalya'yı 1658 konutla İstanbul, 490 konutla da Mersin izledi. Ekim ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 2 bin 23 konut satın aldı. Rusları sırasıyla 498 konut ile İran, 310 konut ile Irak ve 216 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.

Özgün, Antalya'da Rus ve Ukraynalıların yerleşim açısından ilçelere göre tercihlerinde ise ilk sırayı Konyaaltı'nın aldığını belirterek, diğer ilçelerin ise Muratpaşa, Döşemealtı, Aksu şeklinde sıralandığını dile getirdi. Hem kiralık konut hem de satış fiyatlarındaki artışlara da ciddi düzeyde bu talebin yansıdığını anlatan Özgün, savaşın devam ediyor olmasının da bu yönde özellikle Rusya'dan göç açısından Antalya'da gayrimenkul piyasasındaki talep artışında etkili olmaya devam edeceğini açıkladı.