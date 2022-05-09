SPOR Rus ve Ukraynalı sporcular madalya töreninde birlikte poz verdi

ANTALYA (DHA) - Rus ve Ukraynalı sporcular madalya töreninde birlikte poz verdi

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA)- Gran Fondo Antalya 2022'de uzun parkurda dereceye giren Rus ve Ukraynalı sporcular, madalya töreninde birlikte verdikleri pozla alkış topladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat sonrasında spor dünyasında da savaş oldukça gündeme gelmişti. Bazı Rus ve Ukraynalı sporcular savaşa karşı olduklarını dile getiren paylaşımlar yaparken, bazı sporcular da konu hakkında paylaşım yapmaktan kaçınmıştı. Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen Gran Fondo Antalya 2022'de örnek bir görüntü ortaya çıktı. 98 kilometrelik uzun parkurda Rus bisikletçi Kirill Krasavin, 3 saat 03 dakika 15 saniyeyle şampiyon oldu. Rus sporcuyu Türkiye'den Muhammed Erkan ve Ukrayna'dan Artem Shcherbyna takip etti.

Turun ardından düzenlenen ödül töreninde Peace No War (Savaş değil Barış) takımından Rus Kirill Krasavin ve Leader Citron Team'den Ukraynalı Artem Shcherbyna birlikte poz verdi. Madalyaların verilmesinin ardından fotoğraf çekiminde Rus Krasavin, Ukraynalı sporcu Shcherbyna ile birlikte omuz omuza fotoğraf çektirdi. İki sporcunun bu hareketi, ödül törenini takip eden sporcular tarafından alkışlarla karşılandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel