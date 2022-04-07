Rus ve Ukraynalı İki Kadının İstanbul'daki Dostluk Hikayesi

İSTANBUL (DailyMotion.com) - Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra 100 bine yakın Rus ve Ukraynalı Türkiye'ye geldi. İstanbul'da birlikte ibadet eden iki halk arasında savaşa rağmen dostluklar da göze çarpıyor. İşgale karşı çıkan bir Rus kadının savaştan kaçan bir Ukraynalı'yı evinde ağırlaması bu dostlukların bir örneği

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

DailyMotion.com / Güncel