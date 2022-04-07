Rus ve Ukraynalı İki Kadının İstanbul'daki Dostluk Hikayesi - Haberler

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Rus ve Ukraynalı İki Kadının İstanbul'daki Dostluk Hikayesi

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra 100 bine yakın Rus ve Ukraynalı Türkiye'ye geldi.

İSTANBUL (DailyMotion.com) - Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra 100 bine yakın Rus ve Ukraynalı Türkiye'ye geldi. İstanbul'da birlikte ibadet eden iki halk arasında savaşa rağmen dostluklar da göze çarpıyor. İşgale karşı çıkan bir Rus kadının savaştan kaçan bir Ukraynalı'yı evinde ağırlaması bu dostlukların bir örneği

DailyMotion.com / Güncel

İstanbul, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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