Rus ve Ukraynalı İki Kadının İstanbul'daki Dostluk Hikayesi
DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra 100 bine yakın Rus ve Ukraynalı Türkiye'ye geldi.
İSTANBUL (DailyMotion.com) - Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra 100 bine yakın Rus ve Ukraynalı Türkiye'ye geldi. İstanbul'da birlikte ibadet eden iki halk arasında savaşa rağmen dostluklar da göze çarpıyor. İşgale karşı çıkan bir Rus kadının savaştan kaçan bir Ukraynalı'yı evinde ağırlaması bu dostlukların bir örneği
İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?— Haberler (@Haberler) April 6, 2022
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