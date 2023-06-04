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Rus ve Ukraynalı askerler böyle çatıştı

Rus ve Ukraynalı askerler böyle çatıştı

Güncel Haberler

Rusya Savunma Bakanlığı, Hava İndirme Kuvvetleri'nin Ukraynalı askerlerle çatıştığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Hava İndirme Kuvvetleri'nin Ukraynalı askerlerle çatıştığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Operasyon bölgelerinden birinde görev yapan Hava İndirme Kuvvetleri askerleri, ormanlık bir alandaki düşmanları imha etmekle görevlendirildi. Belirlenen yere vardıklarında, birlikler saldırı gruplarına ve koruma alt gruplarına ayrıldı. Düşman mevzilerine 300 metreye kadar bir mesafeden saldırıldı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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