Rus ve Belaruslu yetkililerin Avrupa Parlamentosu binalarına girişi yasaklandı - Haberler

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Rus ve Belaruslu yetkililerin Avrupa Parlamentosu binalarına girişi yasaklandı

AA - Selen Temizer - Güncel
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Rus ve Belaruslu yetkililerin Avrupa Parlamentosu binalarına girişi yasaklandı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Rus ve Belaruslu diplomat ve hükümet yetkililerinin AP binalarına girmelerinin yasaklandığını duyurdu.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Rus ve Belaruslu diplomat ve hükümet yetkililerinin AP binalarına girmelerinin yasaklandığını duyurdu.

Metsola, yaptığı Twitter paylaşımında, "Bugünden itibaren Rusya ve Belarus diplomatik ve hükümet personelinin AP binalarına girmesi yasaklandı. Demokrasinin meclisinde demokratik düzeni yıkmak isteyenlere yer yok." ifadelerini kullandı.

AB, Rusya'nın Ukrayna saldırılarının başından bu yana 4 paket halinde ekonomik yaptırımlar açıklamış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dahil bazı Rus yetkilileri, oligarkları, milyarderleri hedef almıştı. AB, Belarus'a yönelik de mevcut yaptırım rejiminin dışında finansal yaptırımlar ilan etmişti.

AA / Selen Temizer - Güncel

Avrupa Parlamentosu, Hükümet, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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