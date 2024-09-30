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Rus ve ABD Savaş Uçakları Arasında Tehlikeli Yakınlaşma

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Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde Rusya'ya ait Su-35 tipi savaş uçağı, ABD'nin önleme yapan savaş uçağına tehlikeli bir şekilde yaklaşarak kazaya neden olma tehlikesi yarattı. ABD Kuzey Komutanlığı, olayın güvensiz ve profesyonellikten uzak olduğunu belirtti.

- Rus ve ABD savaş uçakları arasında havada tehlikeli yakınlaşma

ALASKA - Rusya'ya ait savaş uçağı, kendisine önleme yapan ABD savaş uçağına tehlikeli şekilde yaklaşarak az daha kazaya neden oluyordu.

Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde Rus ve ABD savaş uçakları arasında tehlikeli bir yakınlaşma gerçekleşti. Rusya'ya ait savaş uçaklarına önleme yapan ABD savaş uçağına, Rusya'ya ait Su-35 tipi savaş uçağının tehlikeli şekilde yaklaşması az daha kazaya neden oluyordu. ABD tarafından paylaşılan görüntülerde, ABD savaş uçağının tehlikeli şekilde yakınından geçen Rus savaş uçağının ABD savaş uçağının manevra yapmasına neden olduğu ve bölgeden uzaklaştığı görüldü.

ABD Kuzey Komutanlığı ve Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı Komutanı General Gregory Guillot, yaşanan olayı kınayarak, "23 Eylül 2024 tarihinde NORAD uçakları Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde Rus askeri uçaklarına güvenli ve disiplinli bir önleme uçuşu gerçekleştirmiştir. Bir Rus Su-35 uçağının davranışı güvensiz, profesyonelce değildi ve herkesi tehlikeye attı. Profesyonel bir hava kuvvetlerinde görebileceğiniz bir şey değil" dedi.

Rus ve ABD Savaş Uçakları Arasında Tehlikeli Yakınlaşma
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Uluslararası İlişkiler Politika Güvenlik Savunma Alaska Güncel Dünya Rusya

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