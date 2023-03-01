Rus Uzmanlar: Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki Mikroplar Sera Gazı Emisyonlarını Etkiliyor

ST. PETERSBURG, 1 Mart (Xinhua) -- Rus bilim insanları, bölgedeki iklim ısınması sonucu Barents Denizi'ndeki mikroorganizmaların çeşitlilik ve etkinliklerinin arttığını tespit etti.

ST. PETERSBURG, 1 Mart (Xinhua) -- Rus bilim insanları, bölgedeki iklim ısınması sonucu Barents Denizi'ndeki mikroorganizmaların çeşitlilik ve etkinliklerinin arttığını tespit etti. Bu durum nedeniyle Kuzey Kutup Bölgesi, bir karbondioksit emisyonu kaynağı haline gelebilir.

Kurchatov Enstitüsü Basın Bürosu'nun Salı günü bildirdiğine göre araştırma kapsamında, geçen yıl düzenlenen keşif gezisi sırasında Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki bazı adalardan alınan toprak örnekleri analiz edildi. Bilim insanları, karbondioksit emisyonu ile Barents Denizi topraklarındaki mikrop topluluklarının türü arasında bir ilişki tespit etti.

Araştırmaya göre Kuzey Kutup Bölgesi ne kadar ısınırsa toprak ısınması da o oranda belirgin hale geliyor ve toprak mikroorganizmalarının tür ve etkinliği de artıyor. Mikrop topluluklarının yaşamsal etkinliği, topraktaki organik maddenin ayrışmasını hızlandırarak sera gazlarının atmosfere salınmasına yol açıyor.

Bu durumun daha fazla artış göstermesi durumunda kuzey ekosistemleri, organik karbonu emen ve koruyan sistemler iken, bu karbonu salıveren kaynaklara dönüşebilir.