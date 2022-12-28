Rus Uzmanlar Çin'in Büyüme Potansiyelini ve Rusya-Çin İşbirliğini Övdü

Rus endüstri uzmanları Rusya ile Çin arasındaki işbirliğinden övgüyle söz ediyor.

SES 1 (Rusça): VITALY MANKEVICH, Rus-Asyalı Sanayiciler ve Girişimciler Birliği Başkanı

"Çin'in ticaret ve ekonomik işbirliği çerçevesinde başlıca partner olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Çin, 12 yıldır Rusya'nın kilit öneme sahip partneri oldu.

Çin ile Rusya, Rusya-Çin petrol boru hattının yanı sıra istikrarlı biçimde çalışan "Sibirya'nın Gücü" doğalgaz boru hattı gibi büyük ölçekli işbirliği projelerini hayata geçiriyor.

İki ülkenin attığı adımlar sayesinde kargo akışını en üst seviyeye çıkarmayı başardık ve şimdiden toparlanma görüyoruz."

SES 2 (Rusça): OSOR OCHIROV, Plekhanov Rus Ekonomi Üniversitesi Asya-Pasifik Bölümü Başkanı

"Çin pazarının canlılığını çok takdir ediyorum.

Özellikle Rusya ve Çin arasındaki işbirliği çerçevesinde Çin'in gerçekten büyük ümit vadettiğine inanıyorum.

Çin, her şeyden önce, yabancı yatırımcılar için istikrarını ve çekiciliğini korudu, bu nedenle Çin'de bu (büyüme) oranları korundu ve elbette ve şüphesiz, yabancıları çeken ve yabancıları Çin'de yatırım yapmasını mümkün kılan ana şey bu."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor. (XHTV)