Rus turist paraşütle zorunlu iniş yaptı, 3 saatte kurtarıldı - Haberler

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü ile kayalık alana zorunlu iniş yapan Rus uyruklu Alexsander Trifonow (36), yaklaşık üç saat süren çalışmayla yaralı olarak kurtarıldı. Hastanede tedaviye alınan turistin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Rusya'dan Fethiye'ye tatile gelen Alexsander Trifonow, bugün saat 17.00 sıralarında, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 700 metrelik pistinden tekli atlayış yaptı. Trifonow, paraşütünün kapanması üzerine yedek paraşütünü açarak kayalık alana zorunlu iniş yaptı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Trifonow'un vücudunda yaralanma olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.