Rus Turist Beyoğlu'nda Bıçaklanarak Öldürüldü, Şüpheli Yakalandı

Beyoğlu'nda Rus turist Vyacheslav Nechıporchuk'u bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan şüpheli Cihan K. de polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili Cihan K.'ya bıçak verdiği için gözaltına alınan Umut A. ise dün tutuklandı.

BEYOĞLU'nda Rus turist Vyacheslav Nechıporchuk(40)'u bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan şüpheli Cihan K. de polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili Cihan K.'ya bıçak verdiği için gözaltına alınan Umut A. ise dün tutuklandı.

Beyoğlu, Hüseyinağa Mahallesinde 11 Haziran saat 08.35 sıralarında, Rus turist Vyacheslav Nechıporchuk, sokakta kavga ettiği kişilerce bıçaklandı. Ağır yaralanan Vyacheslav Nechıporchuk kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.