Rus televizyon kanalında canlı yayın sırasında "savaşa hayır" pankartı açıldı - Haberler

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Rus televizyon kanalında canlı yayın sırasında "savaşa hayır" pankartı açıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rusya'da yayın yapan Kanal 1 televizyonunun canlı yayını sırasında bir kişi, "savaşa hayır" yazılı pankart açtı.

Rusya'da yayın yapan Kanal 1 televizyonunun canlı yayını sırasında bir kişi, "savaşa hayır" yazılı pankart açtı.

Kanal 1 televizyon kanalında haber bülteni yayınlandığı sırada bir kişi, sunucu Ekaterina Andreeva'ın arkasına geçerek "savaşa hayır" yazılı pankart açtı. Pankartta, "Savaşı durdurun. Propagandaya inanmayın. Size burada yalan söylüyorlar" ifadelerine yer verildi.

Pankartın açılmasının ardından canlı yayın yarıda kesilerek, başka görüntüler verildi. Protestocu kadının kim olduğu ya da kanal çalışanı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

(Bekir Keskin/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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