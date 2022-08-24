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Rus Stratejik Bombardıman Uçakları Japon Denizi'nde Devriye Geziyor

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Rus Stratejik Bombardıman Uçakları Japon Denizi'nde Devriye Geziyor

MOSKOVA, 23 Ağustos (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamada, iki Rus Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının Japon Denizi'nin tarafsız suları üzerinde planlı bir uçuş gerçekleştirdiği kaydedildi.

MOSKOVA, 23 Ağustos (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamada, iki Rus Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının Japon Denizi'nin tarafsız suları üzerinde planlı bir uçuş gerçekleştirdiği kaydedildi. Hava sahası kullanımına dair uluslararası kurallara uygun şekilde gerçekleştirilen uçuş yaklaşık yedi saat sürdü. Bakanlık açıklamasında bombardıman uçaklarına Su-30SM jetlerinin eşlik ettiği belirtildi. Açıklamada, Güney Kore'nin F-16 jetlerinin de görevin bazı aşamalarında Rus savaş uçaklarına eşlik ettiği kaydedildi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Japon Denizi Rusya Güncel Haberler

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