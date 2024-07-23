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Rus Sosyal Medya Fenomeni Türkiye'de Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Milas ilçesinde dünya turuna çıkan Rus sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina'nın motosiklet kazasında hayatını kaybettiği, diğer sürücünün ise ağır yaralandığı bildirildi.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde aynı yöne giden iki motosikletin çarpıştığı kazada, dünya turuna çıkan Rus sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina (38), hayatını kaybetti, diğer sürücü Onur Obuk (29) ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Söke- Milas kara yolunda meydana geldi. Milas'a yönüne giden Onur Obuk yönetimindeki 01 ATM 970 plakalı motosiklet, Rus sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina'nın kullandığı 4898 AM 55 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Savrulan motosikletler bariyere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ozolina'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Onur Obuk ise Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Obuk'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Tatiana Ozolina'nın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bir süre önce dünya turu yapmak için yola çıkan Ozolina'nın bu kapsamda Türkiye'ye geldiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sosyal Medya Motosiklet Türkiye Dünya Milas Muğla Rusya Trafik Kazaları Güncel Haberler

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