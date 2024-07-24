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Rus Sosyal Medya Fenomeni Tatiana Ozolina'nın Cenazesi Ülkesine Gönderilecek

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Muğla'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Tatiana Ozolina'nın cenazesi özel bir şirket aracılığıyla akşam uçakla ülkesine gönderilecek. Olayda yaralanan motosiklet sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Rus sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina'nın cenazesi özel bir şirket aracılığıyla akşam uçakla ülkesine gönderilecek.

Muğla Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan Ozolina'nın cenazesi yetki belgeli özel bir cenaze şirketi aracığıyla alınarak Milas-Bodrum Havalimanına götürüldü.

Cenaze buradan hava yolu aracılığıyla akşam uçakla ülkesine gönderilecek.

Olay

Onur Obut'un kullandığı 01 ATM 970 plakalı motosiklet, Söke-Milas kara yolu Sarıçay mevkisinde 22 Temmuz'da sosyal medya mecralarında "Moto Tanya" ismiyle hesapları bulunan, çok sayıda takipçisi olan Tatiana Ozolina yönetimindeki 4898 AM 55 plakalı motosikletle çarpışmış, kazada Ozolina yaşamını yitirmiş, Obut ise yaralanmıştı.

Kazada yaralanan ve taburcu edildikten sonra gözaltına alınan motosiklet sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sosyal Medya Motosiklet Muğla Güncel Haberler

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