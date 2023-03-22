Rus Sörfçü Tutkusunu Çin'de İşe Dönüştürdü

2011 yılında Çin'in güneyindeki Hainan eyaletine gelen Rus Alexander Pantyukhin, uçurtma sörfüne olan tutkusunu küresel pazarda bir işe dönüştürdü.

2011 yılında Çin'in güneyindeki Hainan eyaletine gelen Rus Alexander Pantyukhin, uçurtma sörfüne olan tutkusunu küresel pazarda bir işe dönüştürdü.

SES 1 ( Çince ): ALEXANDER PANTYUKHİN, Ananas Sörf Şirketi'nin Kurucusu:

"Adım Alexander Pantyukhin ve Rusya'dan geliyorum. Şu anda Hainan eyaletindeki Boao kasabasında yaşıyorum ve kendi geliştirdiğim sörf tahtası markası üzerinde çalışıyorum. Burada sörf tahtaları ve sörf aksesuarları satıyoruz."

Pantyukhin, 2011 yılında bir arkadaşının daveti üzerine Hainan'a gelmiş. Kısa süre içinde adanın güzelliğinden etkilenen Pantyukhin, burada kalıp Çince öğrenmeye karar vermiş.

SES 2 (Çince): ALEXANDER PANTYUKHİN, Ananas Sörf Şirketi'nin Kurucusu:

"Buraya geldikten sonra Hainan'ın harika bir yer olduğunu düşündüm. Meyvelerin ve denizin yanı sıra temiz havası var."

Daha önce Rusya'da kayak yapan Pantyukhin, Hainan'a geldikten sonra uçurtma sörfüne merak salmış.

SES 3 (Çince): ALEXANDER PANTYUKHİN, Ananas Sörf Şirketi'nin Kurucusu:

"Boao, Çin'de uçurtma sörfü açısından ünlü bir yer, bu yüzden buraya taşınabileceğimi düşündüm."

2015 yılında Çin'de ticari markasını tescil ettiren Pantyukhin, iki yıl sonra da kendi şirketini kurmuş.

SES 4 (Çince): ALEXANDER PANTYUKHİN, Ananas Sörf Şirketi'nin Kurucusu:

"İlk sörf tahtamı 2015 yılında tasarladım ve arkadaşlarımla birlikte Mauritius'ta sörf yapmaya gittim. Sörf tahtamı gördüklerinde, 'Bu çok güzel, biz de istiyoruz' dediler. Sonra sörf tahtalarımdan 20 tane sipariş ettiler ve işte o zaman kendi işimi kurdum."

Pantyukhin, şimdi sörf tahtaları ve ilgili aksesuarları tasarlıyor. Ürünlerinin imalatında Çin'in Guangdong ve Zhejiang eyaletlerindeki fabrikalar ile çalışıyor.

Pantyukhin'in ürünleri sadece Çin'de değil, Rusya ve Vietnam gibi başka ülkelerde de e-ticaret yoluyla satılıyor.

SES 5 (Çince): ALEXANDER PANTYUKHİN, Ananas Sörf Şirketi'nin Kurucusu:

"Ruslar için Çin'de iş yapmanın kolay olduğunu düşünüyorum. Benim şirketim küçük, dolayısıyla ortaklarımız da küçük fabrikalar. Eğer büyük bir şirket haline gelirsek, büyük şirketlerle ortaklık kurabiliriz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Haikou'dan bildiriyor.(XHTV)