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Rus "Sibirya'nın Gücü" Doğalgaz Boru Hattı Tamamlandı

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Rus 'Sibirya'nın Gücü' Doğalgaz Boru Hattı Tamamlandı

ST. PETERSBURG, 23 Aralık (Xinhua) -- Rus gaz devi Gazprom'un Başkanı Alexey Miller (soldan birinci), Rusya'nın St. Petersburg kentinde Sibirya'nın Gücü boru hattının Kovykta sahası ve Kovykta-Chayanda bölümünün hizmete alınması törenine video bağlantısı aracılığıyla katıldı, 21 Aralık 2022.

ST. PETERSBURG, 23 Aralık (Xinhua) -- Rus gaz devi Gazprom'un Başkanı Alexey Miller (soldan birinci), Rusya'nın St. Petersburg kentinde Sibirya'nın Gücü boru hattının Kovykta sahası ve Kovykta-Chayanda bölümünün hizmete alınması törenine video bağlantısı aracılığıyla katıldı, 21 Aralık 2022. Çarşamba günü Rusya'nın Sibirya'nın Gücü boru hattına yeni bir gaz sahası ve yeni bir boru hattı bölümü bağlandı ve böylece ana doğalgaz güzergahı bütünüyle tamamlanmış oldu. (Fotoğraf: Meng Jing/ Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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