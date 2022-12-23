Rus 'Sibirya'nın Gücü' Doğalgaz Boru Hattı Tamamlandı

MOSKOVA, 23 Aralık (Xinhua) -- Çarşamba günü Rusya'nın Sibirya'nın Gücü boru hattına yeni bir gaz sahası ve yeni bir boru hattı bölümü bağlandı ve böylece ana doğalgaz güzergahı bütünüyle tamamlanmış oldu.

MOSKOVA, 23 Aralık (Xinhua) -- Çarşamba günü Rusya'nın Sibirya'nın Gücü boru hattına yeni bir gaz sahası ve yeni bir boru hattı bölümü bağlandı ve böylece ana doğalgaz güzergahı bütünüyle tamamlanmış oldu.

800 kilometre uzunluğundaki yeni bölüm, Sibirya'nın Gücü boru hattının önceden var olan kısmına katılmadan önce, İrkutsk bölgesindeki Kovykta gaz kondensat sahasından gazı Saha Cumhuriyeti'ndeki Chayanda sahasına taşıyacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sibirya'nın Gücü boru hattının Kovykta sahası ve Kovykta-Chayanda bölümünü hizmete alma töreninde video bağlantısı aracılığıyla yaptığı konuşmada, "Bu (yeni) kısım, Sibirya'nın Gücü ana gaz boru hattını tamamlayacak ve böylece en önemli gaz taşıma güzergahımızı tüm uzunluğu boyunca faaliyete geçirecek. Bu 3.000 kilometreyi aşacak" dedi.

Kremlin'e göre Kovykta sahası 1,8 trilyon metreküp doğalgaz rezervine ve 65,7 milyon ton gaz kondensatına sahip bulunuyor.

Sibirya'nın Gücü boru hattı veya Çin- Rusya doğu güzergahı doğalgaz boru hattının Rusya bölümünün inşaatına 2014 yılında başlandı. Hat, sınır kenti Blagoveshchensk'e ulaşmadan önce Rusya'nın Uzak Doğusu'ndaki İrkutsk bölgesi ve Amur bölgesi boyunca uzanıyor.