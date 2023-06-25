Rus savaş uçaklarının, İdlib'in Cisir eş Şugur ilçe merkezindeki sebze haline düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 sivil öldü, 30 sivil...
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Rus savaş uçaklarının, İdlib'in Cisir eş Şugur ilçe merkezindeki sebze haline düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 sivil öldü, 30 sivil yaralandı.
Rus savaş uçaklarının, İdlib'in Cisir eş Şugur ilçe merkezindeki sebze haline düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 sivil öldü, 30 sivil yaralandı.
Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel