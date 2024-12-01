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Rus Savaş Uçakları Halep Üniversite Hastanesi'ni Vurdu

Rus Savaş Uçakları Halep Üniversite Hastanesi'ni Vurdu
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Suriye'nin Halep kent merkezindeki Halep Üniversite Hastanesi, Rus SU-24 savaş uçakları tarafından yapılan hava saldırısında hedef alındı. İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Rus savaş uçakları, Suriye'de Halep kent merkezindeki Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, SU-24 tipi Rus savaş uçaklarının, Halep Üniversite Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Halep ve İdlib'deki çatışmalar

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
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