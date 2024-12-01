Rus Savaş Uçakları Halep Üniversite Hastanesi'ni Vurdu
Suriye'nin Halep kent merkezindeki Halep Üniversite Hastanesi, Rus SU-24 savaş uçakları tarafından yapılan hava saldırısında hedef alındı. İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Rus savaş uçakları, Suriye'de Halep kent merkezindeki Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, SU-24 tipi Rus savaş uçaklarının, Halep Üniversite Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Halep ve İdlib'deki çatışmalar
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.
27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.
Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.