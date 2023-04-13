Rus Savaş Uçağı, Baltık Denizi Üzerinde Alman Devriye Uçağına Refakat Etti

MOSKOVA, 13 Nisan (Xinhua) -- Bir Rus Su-27 savaş uçağı, Çarşamba günü Baltık Denizi üzerinde bir Alman devriye uçağına refakat ederek Rusya hava sahasına girmesini engelledi.

MOSKOVA, 13 Nisan (Xinhua) -- Bir Rus Su-27 savaş uçağı, Çarşamba günü Baltık Denizi üzerinde bir Alman devriye uçağına refakat ederek Rusya hava sahasına girmesini engelledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus ordusu, Baltık Denizi üzerinde Rus hava sahasına yaklaşan bir hava hedefi tespit etti ve hedefin kimliğini belirlemek ve Rusya'nın devlet sınırını ihlal etmesini önlemek üzere Batı Askeri Bölgesi hava savunma güçlerinden bir Su-27 savaş uçağını gönderdi.

Bakanlık, Alman donanmasına ait R-3C Orion üs devriye uçağı olduğu teyit edilen uçağa Rus jetinin Baltık Denizi üzerinde refakat ettiğini ve ardından güvenli bir şekilde üs hava sahasına döndüğünü bildirdi.

Bakanlık, "Rus savaş uçağının, hava rotalarını geçmeden ve yabancı bir devletin uçağına tehlikeli bir şekilde yaklaşmadan, hava sahasının tarafsız sular üzerinde kullanılmasına yönelik uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak" görevini yerine getirdiğini belirtti.