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Rus Savaş Uçağı, Baltık Denizi Üzerinde Alman Askeri Uçağına Refakat Ederek Rus Sınırından Uzaklaştırdı

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Rus Savaş Uçağı, Baltık Denizi Üzerinde Alman Askeri Uçağına Refakat Ederek Rus Sınırından Uzaklaştırdı

Rus savaş uçağının mürettebatı, Rusya devlet sınırından uzaklaşana kadar Alman uçağına refakat etti.

Rus Savaş Uçağı, Baltık Denizi Üzerinde Alman Askeri Uçağına Refakat Ederek Rus Sınırından UzaklaştırdıBu arşiv fotoğrafında, bir Su-27 savaş uçağı görülüyor. (Fotoğraf: Rusya Savunma Bakanlığı) 

Rus savaş uçağının mürettebatı, Rusya devlet sınırından uzaklaşana kadar Alman uçağına refakat etti.

MOSKOVA, 17 Ocak (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı Pazartesi günü, bir Rus savaş uçağının Baltık Denizi üzerinde bir Alman keşif uçağına hızla müdahale ederek Rus sınırından uzaklaştırdığını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hava sahası kontrol merkezinin Baltık Denizi üzerinde Rus sınırına yaklaşmakta olan bir hedef tespit ettiği ve buna cevap olarak bir Su-27 savaş uçağının kalkış yaptığı belirtildi.

Açıklamada, hedefin Almanya Deniz Kuvvetleri'ne ait bir P-3C Orion deniz karakol uçağı olduğu tespit edildikten sonra Rus mürettebatın, Rusya devlet sınırından uzaklaşana kadar uçağa refakat ettiği belirtildi.

Bakanlık, refakat görevinin tarafsız sularda hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara tam riayetle gerçekleştirildiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Baltık Denizi Güncel Haberler

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