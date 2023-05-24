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Rus Savaş Uçağı, Baltık Denizi Üzerinde ABD Bombardıman Uçaklarına Refakat Etti

Rus Savaş Uçağı, Baltık Denizi Üzerinde ABD Bombardıman Uçaklarına Refakat Etti

Güncel Haberler

MOSKOVA, 24 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, iki ABD stratejik bombardıman uçağına Baltık Denizi üzerinde refakat etmek üzere bir Rus savaş uçağının havalandırıldığını bildirdi.

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MOSKOVA, 24 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, iki ABD stratejik bombardıman uçağına Baltık Denizi üzerinde refakat etmek üzere bir Rus savaş uçağının havalandırıldığını bildirdi.

Bakanlık Salı günü yaptığı açıklamada, Rus hava kontrol sisteminin Baltık Denizi üzerinde Rus hava sahasına yaklaşan iki hedef tespit ettiğini ve buna yanıt olarak bir Su-27 savaş uçağının havalandığını belirtti.

Rus mürettebatın, havadaki hedeflerin iki ABD B-1B stratejik bombardıman uçağı olduğunu belirledikten sonra, yabancı uçaklara Rus sınırından uzaklaşana kadar refakat ettiği bildirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Baltık Denizi Güncel Haberler

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