Rus sanatçı üzerine kırmızı boya dökerek savaşı protesto etti
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Rusya'da bir sanatçı giydiği beyaz elbisenin üzerine kırmızı boya dökerek savaş karşıtı slogan attı.
Rusya'da bir sanatçı giydiği beyaz elbisenin üzerine kırmızı boya dökerek savaş karşıtı slogan attı.
Rusya'nın farklı kentlerinde savaş karşıtı gösteriler devam ediyor. Beyaz elbise giyen Rus sanatçı Yevgenia Isayeva, St. Petersburg kentinde belediye meclis binası önünde gösteri düzenledi. Üzerine kırmızı boya dökerek savaşta dökülen kana dikkat çekmek isteyen Isayeva, "Kalbim kanıyor" şeklinde slogan attı. Rus sanatçı protesto gösterisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.
(Erhan Altıparmak/ İHA)
Boğazlarımızda görülen mayınların Türkiye'ye karşı kasıtlı olarak bırakıldığını düşünüyor musunuz? #Mayın | #Türkiye | #Rusya— Haberler (@Haberler) March 28, 2022