Rus sanatçı üzerine kırmızı boya dökerek savaşı protesto etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rus sanatçı üzerine kırmızı boya dökerek savaşı protesto etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Rus sanatçı üzerine kırmızı boya dökerek savaşı protesto etti

Rusya'da bir sanatçı giydiği beyaz elbisenin üzerine kırmızı boya dökerek savaş karşıtı slogan attı.

Rusya'da bir sanatçı giydiği beyaz elbisenin üzerine kırmızı boya dökerek savaş karşıtı slogan attı.

Rusya'nın farklı kentlerinde savaş karşıtı gösteriler devam ediyor. Beyaz elbise giyen Rus sanatçı Yevgenia Isayeva, St. Petersburg kentinde belediye meclis binası önünde gösteri düzenledi. Üzerine kırmızı boya dökerek savaşta dökülen kana dikkat çekmek isteyen Isayeva, "Kalbim kanıyor" şeklinde slogan attı. Rus sanatçı protesto gösterisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title