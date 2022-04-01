Rus saldırısı sonrası Mikolayiv'de hastanedeki yıkım görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rus saldırısı sonrası Mikolayiv'de hastanedeki yıkım görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Ukrayna'nın Mikolayiv kentinde geçtiğimiz hafta Rus ordusu tarafından vurulan hastanede meydana gelen yıkım görüntülendi.

Ukrayna'nın Mikolayiv kentinde geçtiğimiz hafta Rus ordusu tarafından vurulan hastanede meydana gelen yıkım görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana devam eden saldırıları, ülkede birçok bölgede yıkıma neden oldu. Ukrayna'nın liman kenti Mikolayiv'de de geçtiğimiz hafta Rus ordusu tarafından bir hastanenin hedef alınmasının ardından, ciddi hasar oluşan bina kullanılamaz hale geldi. Hastaneye gerçekleştirilen ve can kaybı yaşanmayan saldırının ardından hastanede derin çukurlar oluştuğu görüldü.

(Abdullah Ünver-İHA)

Rus saldırısı sonrası Mikolayiv'de hastanedeki yıkım görüntülendi

Rus saldırısı sonrası Mikolayiv'de hastanedeki yıkım görüntülendi

Rus saldırısı sonrası Mikolayiv'de hastanedeki yıkım görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title