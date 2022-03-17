Rus saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi: "Şehrin yüzde 90'ı yok oldu" - Haberler

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Rus saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi: "Şehrin yüzde 90'ı yok oldu"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rus saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi:

Rus ordusunun saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi, şehrin yüzde 90'ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu açıkladı.

Rus ordusunun saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi, şehrin yüzde 90'ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 22 gündür devam ediyor. Rus bombardımanı altında olan Mariupol şehrindeki yıkımın çok büyük olduğu belirtildi. Mariopol Belediye Başkanı Yardımcısı Sergey Orlov yaptığı açıklamada, şehrin yüzde 90'ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu ifade ederek, "Polislerimizi vuruyorlar, yakıtımız tükeniyor. Fabrikalar çalışmıyor, metal fabrikası tamamen yol edildi. Şehrin yüzde 90'ı Ruslar tarafından yok edildi" dedi.

(Bekir Keskin/ İHA)

Rus saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi: Şehrin yüzde 90'ı yok oldu

Rus saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi: Şehrin yüzde 90'ı yok oldu

Rus saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi: Şehrin yüzde 90'ı yok oldu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mariupol, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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