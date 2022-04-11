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Rus Saldırılarını Anlattılar

DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna'nın kuzeyinde Çernihiv bölgesindeki Bobrovytsia kasabasından bu görüntüler.

Ukrayna'nın kuzeyinde Çernihiv bölgesindeki Bobrovytsia kasabasından bu görüntüler. Kasabada yaşayanlar haftalarca Rus saldırılarına maruz kaldı. Oleksandr Markov da 42 gün bodrum katında yaşamak zorunda kalmış. Babası top atışlarından birinde yaralanmış. Markov, bundan açı çekenler için çok kötü hissettiğini belirtiyor

DailyMotion.com / Güncel

Ukrayna, Rus, Güncel, Haberler

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