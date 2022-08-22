Rus saldırıları riski nedeniyle Kiev'de 3 günlüğüne halka açık toplantılar yasaklandı
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Rus güçlerinin saldırı düzenleyebileceği endişesiyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 3 günlüğüne halka açık geniş katılımlı toplantıların yasaklandığı bildirildi.
Rus güçlerinin saldırı düzenleyebileceği endişesiyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 3 günlüğüne halka açık geniş katılımlı toplantıların yasaklandığı bildirildi.
Kiev askeri yönetim idaresinin aldığı karar doğrultusunda, Rus saldırıları olabileceği gerekçesiyle Kiev'de 22-25 Ağustos'ta halka açık toplantılara izin verilmeyeceği belirtildi.
Ayrıca halktan başkentte olası hava saldırıları sirenlerini dikkate almalarının istendiği ifade edildi.
Harkiv'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Öte yandan Harkiv'deki yetkililerin de kentte 23 Ağustos'ta yerel saatle 19.00'dan başlayarak 36 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan ettiği aktarıldı.
Kiev yönetiminden, 24 Ağustos'taki Ukrayna Bağımsızlık Günü yıl dönümü öncesi Rusya'nın başkentin de aralarında bulunduğu bazı şehirleri hedef alabileceğine yönelik açıklamalar yapılıyor.