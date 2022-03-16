Rus rapçi Oxxxymiron, Ukrayna'ya destek için İstanbul'da konser verdi

İSTANBUL (AA) - Oxxxymiron sahne adıyla tanınan Rus hip-hop sanatçısı Miron Yanovich Fyodorov, İstanbul'da konser verdi.

Plak şirketi Vagabund'un kurucu ortağı da olan Fyodorov, "Ruslar Savaşa Karşı" başlığı altında KadıköySahne'de basına kapalı bir yardım konseri düzenledi.

Yaklaşık 500 kişilik kapasiteye sahip mekanda gerçekleşen ve tüm biletleri satılan konser, genç şarkıcının sosyal medya hesapları ile YouTube'dan da canlı yayınlandı.

Fyodorov, konserin ardından yaptığı açıklamada, farklı platformlarda yayınlanan konserden elde edilen gelirin 30 bin doları geçtiğini dile getirdi.

Özellikle Rusya'da yaşayan insanlara seslenen Fyodorov, "Salondakilerin büyük çoğunluğunun benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Ama ekranları başında, bizimle aynı fikri paylaşmayan birçok insanın da izlediğini biliyorum. Ben size seslenmek istiyorum. Yaşı daha büyük olanlar ile bu yaşananları konuşmanızı istiyorum, çünkü onlar büyük ihtimalle acımasız insanlar değil. Sadece fazla televizyon izliyorlar ve yaşananlardan da haberdar değiller." dedi.

"Alternatif bakış açılarına da bakın"

Miron Yanovich Fyodorov, Ukrayna'da yaşayan arkadaşlarından her gün görüntüler ve mesajlar aldığına işaret ederek, şunları aktardı:

"Benim veya bizim fikrimize katılmak zorunda değilsiniz. Ama size söylenen fikirlere, hiçbir şey olmamış gibi katılamazsınız. Alternatif bakış açılarına da bakın. Ne düşünüyorsunuz? Sizce neden bizde bütün alternatif medya kapalı? Neden bizde Instagram, Facebook kapatılıyor, bunların hepsi neden bloke ediliyor? Muhtemelen alternatif bir bakış açısı bulma izniniz olmadığı için. Size şunu söyleyeyim. Her gün aldığım video ve foto görüntüler sahte değil ve Ukrayna resmi kaynaklarından da gelmiyor. Bana o resimleri hikayeleri anlatan şu an orada bulunan arkadaşlarım."

Oxxxymiron, geçen hafta yayımladığı videosunda şu anda Rusya'da savaşa karşı bir konser düzenlemenin imkansız olduğunu aktarmış, ülkesinde etkili olan sansüre dikkat çekmişti.

Müzisyen, Moskova ve Saint Petersburg'da düzenlenmesi planlanan konserlerini "yıkım ve suç" olarak tanımladığı Rusya'nın saldırısına karşı çıkmak amacıyla ertelemişti.

İstanbul'a geldikten sonra Instagram'daki 2.2 milyon takipçisi ile bir video paylaşan genç şarkıcı, konserden elde edilen gelirin Ukraynalı mültecilere harcanacağının altını çizmişti.