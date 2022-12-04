Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasına Kremlin'den tepki

Rus petrolü için tavan fiyat uygulamak için anlaşan AB ve G7 ülkelerine tepki gösteren Kremlin, Rusya'nın buna bir yanıtı olacağını duyurdu.

Rus petrolü için tavan fiyat uygulamak için anlaşan AB ve G7 ülkelerine tepki gösteren Kremlin, Rusya'nın buna bir yanıtı olacağını duyurdu. Kremlin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması konusunda anlaşan Avrupa Birliği (AB), G7 ülkeleri ve Avustralya'nın attığı bu adımın bir karşılığı olacağını duyurdu.

Açıklamaları RIA haber ajansı tarafından aktarılan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "tavan fiyatı kabul etmeyeceklerini" söyledi. Peskov, Rusya'nın yapılan anlaşmaya ilişkin analizini hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra da buna bir yanıt vereceğini ifade etti.

Avrupa Birliği'nin yanı sıra Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşan G7 ülkeleri ve Avustralya, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolardan fazla ödenmemesi için anlaştı. Batı ülkeleri böylece dünyanın en büyük ikinci ham petrol ihracatçısı Rusya'nın petrol ticaretinden elde ettiği karı ve Ukrayna'daki savaşın finansmanını zarara uğratmayı hedefliyor. Ancak atılan bu adımın petrol fiyatlarının artmasına neden olmasından da endişe ediliyor.

Rusya: Pişman olacaklar

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası örgütlerdeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, tavan fiyat anlaşmasına destek veren Avrupa ülkelerinin bu kararından pişman olacaklarını iddia etti.

"Bu yıldan itibaren Avrupa Rus petrolü olmadan yaşayacak" diye tweet atan Ulyanov, "Moskova, piyasa karşıtı tavan fiyat uygulamalarını destekleyen ülkelere petrol vermeyeceğini zaten açık şekilde ifade etmişti" açıklamasında bulundu. Ulyanov, "Bekleyin, çok yakında AB Rusya'yı petrolü bir silah olarak kullanmakla suçlayacak" diye ekledi.

Rusya'nın ABD Büyükelçiliği de konuyla ilgili açıklamasında tavan fiyat uygulamasının serbest piyasa kurallarının "yeniden şekillendirilmesi" olduğunu belirterek, "Bu tür adımlar kaçınılmaz olarak belirsizliğin artmasına neden olacak ve ham maddelerin maliyetini artıracak" ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna az buldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise belirlenen tavan fiyatı yüksek buldu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak, "Düşmanın ekonomisini daha hızlı çökertmek için bunu 30 dolara düşürmek gerek" dedi.

Tavan fiyat uygulamasının, AB'nin Rusya'ya uyguladığı petrol ambargosunun devreye girdiği 5 Aralık Pazartesi günü başlaması bekleniyor.