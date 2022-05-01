Rus petrolü taşıyan gemi Amsterdam açıklarında beklemeye devam ediyor

Amsterdam limanı işçilerinin, Rus petrolü yüklü geminin yükünü boşaltmayı reddetmesi nedeniyle IJmuiden Limanı'nın 40 kilometre açıklarına demirleyen petrol tankerinin bekleyişi sürüyor.

Hollanda kamu haber ajansı NOS'ta yer alan haberde, Amsterdam limanı işçilerinin, Rus petrolü taşıyan "Sunny Liger" gemisine ayak basmak istemediği belirtildi.

Marşal Adaları bayrağı taşıyan Sunny Liger petrol tankerinin, 29 Nisan Cuma gecesinden bu yana Amsterdam IJmuiden Limanı'nın 40 kilometre açığında demirlemiş halde beklediği kaydedilen haberde, limanın işletmesinden sorumlu Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema'nın sözcüsünün "Liman işçilerinin eylemini destekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Geminin limana yanaşmak için henüz resmi talepte bulunmadığı belirtilen haberde, yetkililerin yükü boşaltmak için uygun bir liman arayışında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sendikadan işçilere destek

Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu (FNV), liman işçilerine eylemlerine devam etmesi çağrısında bulunurken Sendika Başkanı Asmae Hajjari, Twitter'dan "Bakanlığın yapması gerekeni FNV yapıyor." paylaşımında bulundu.

Hajjari, geminin yanaşmasını engellemenin yasal dayanağı bulunmasa da Ukrayna ile dayanışma için İsveç'teki liman işçileri gibi gemiye ayak basmak istemediklerini ifade etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, eyleme ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ukraynalı kadın ve çocukların kanıyla dolu Rus paralarından uzak durun." ifadesini kullandı.

Nikolenko, paylaşımında, Hollanda yetkililerine geminin Amsterdam'a yanaşmasını engellemeleri çağrısında bulunurken "İsveçli meslektaşlarınız gibi Ukrayna ile dayanışarak Sunny Liger'e ayak basmayın." ifadesine yer verdi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, kendisine parlamentoda yöneltilen bir soruda "Rus gemilerinin, Hollanda limanına gelmesini hukuken engelleyemeyiz." açıklamasında bulunmuştu.