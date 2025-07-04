Rus Petrol Boru Hattı İcra Başkan Yardımcısı Pencereden Düşerek Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Transneft'in Başkan Yardımcısı Andrey Badalov'un Moskova'da pencereden düşerek hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve intihar şüphesi üzerinde duruluyor.

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft'in Başkan Yardımcısı Andrey Badalov'un pencereden düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Rus haber ajansı TASS'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Badalov'un başkent Moskova'da yaşadığı binanın önünde bu sabah cesedinin bulunduğu belirtildi.

İlk belirlemelere göre, Badalov'un pencereden düşerek hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen haberde, Badalov'un sağlık sorunları yaşadığı vurgulandı.

Haberde, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve Badalov'un intihar ettiği şüphesi üzerinde durulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
AK Partili Güler'i kızdıran soru: Bu ülkeye düşmanlığının sebebi nedir?

AK Partili Güler'i kızdıran soru: Ülkeye düşmanlığının sebebi nedir?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temmuz ayında kar sürprizi! Yaz görmeden kış geldi

Temmuz ayında kar sürprizi! Yaz görmeden kış geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.