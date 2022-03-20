Rus ordusunun ikmal yaptığı demiryolu hattındaki köprü havaya uçuruldu - Haberler

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Rus ordusunun ikmal yaptığı demiryolu hattındaki köprü havaya uçuruldu

İhlas Haber Ajansı - Erhan Altıparmak - Güncel
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- Rus ordusunun ikmal yaptığı demiryolu hattındaki köprü havaya uçuruldu Ukrayna istihbaratı tarafından Rusya sınırına yakın bir bölgede bulunan ve Rus ordusunun Ukrayna'daki birliklerine ikmal yaptığı demiryolu hattındaki köprü havaya uçuruldu.

- Rus ordusunun ikmal yaptığı demiryolu hattındaki köprü havaya uçuruldu

KİEV - Ukrayna istihbaratı tarafından Rusya sınırına yakın bir bölgede bulunan ve Rus ordusunun Ukrayna'daki birliklerine ikmal yaptığı demiryolu hattındaki köprü havaya uçuruldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, Ukrayna Rus ordusunun ikmal hatlarını kesmeye yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Servisi ve Azov Taburu İstihbaratı, Rusya-Ukrayna sınırında bulunan ve Rus ordusunun Ukrayna'daki birliklerine ikmal yaptığı demiryolu hattındaki köprüyü kurdukları bomba düzenekleri ile havaya uçurdu.

Operasyonun ardından Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, "Azov ve GUR kahramanları demiryolu geçişini ustalıkla imha ettiler. Bu işgalcilere askeri teçhizat, top mermisi ve erzak sağlanmasını önleyecek, askerlerimizin ve sivillerimizin hayatını kurtaracaktır" denildi.

Açıklamada ayrıca, Rus ordusunun genelde sevkiyatlarını karayolundan daha güvenli olduğu için demiryolu üzerinden yaptığına dikkat çekilerek, tüm bölgelerdeki demiryolu bağlantı hatlarının imha edilmesi istendi.

Rus ordusunun ikmal yaptığı demiryolu hattındaki köprü havaya uçuruldu

Rus ordusunun ikmal yaptığı demiryolu hattındaki köprü havaya uçuruldu

Rus ordusunun ikmal yaptığı demiryolu hattındaki köprü havaya uçuruldu

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Güncel

Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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