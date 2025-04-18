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Rus Ordusunun Harkiv ve Sumi Kentlerine Saldırısı: 2 Ölü, 58 Yaralı

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Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkiv ve Sumi kentlerine düzenlediği füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarında toplamda 2 kişinin öldüğünü, 58 kişinin yaralandığını bildirdi. Harkiv'deki saldırıda sivil altyapıların hedef alındığı belirtildi.

Rus ordusunca Ukrayna'nın Harkiv ve Sumi kentlerine düzenlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 2 kişinin öldüğü, 58 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'ne (DSNS) ait Telegram hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus ordusu Harkiv kentine füze saldırısı düzenledi.

Saldırıda apartmanlar ve diğer sivil altyapıların hedef alındığı belirtilen açıklamada, olay yerinde arama kurtarma çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, saldırıda en az bir kişinin öldüğü ve 5'i çocuk 57 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'nın Sumi Bölgesi Savcılığından yapılan yazılı açıklamada da Rus ordusunun Sumi kentine gerçekleştirdiği İHA saldırısında bir kişin öldüğü, bir kişin ise yaralandığı kaydedildi.

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Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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