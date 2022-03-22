Rus ordusunun 27 günlük kaybı açıklandı

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın 27 gündür süren savaşa ilişkin kayıpları duyuruldu.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 27 gündür devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın savaş sürecine ilişkin kayıplarını açıkladı. Rusya'nın 24 Şubat - 22 Mart tarihleri arasında 15 bin 300 personel kaybettiği belirtilirken, ayrıca 509 tank, bin 556 zırhlı askeri araç, 252 topçu atış sistemi, 80 çok namlulu roketatar, 45 hava savunma sistemi, 99 uçak, 123 helikopter, 35 insansız hava aracı, bin otomobil, 70 yakıt ikmal tankeri, 3 gemi ve 15 özel askeri ekipman imha edildi.

(Bekir Keskin/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel