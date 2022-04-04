Rus ordusunu engellemek için patlatılan Irpin Köprüsü görüntülendi

Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan ve Rus ordusunun başkent Kiev'e ilerleyişini engellemek için geçtiğimiz haftalarda patlatılan Irpin Köprüsü görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Irpin Köprüsü, Rus ordusunun başkent Kiev'e ilerleyişini engellemek için geçtiğimiz haftalarda patlatılmıştı. Yoğun çatışmalara sahne olan köprü ve çevresi, Rus güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından görüntülendi. Köprü üzerinde çok sayıda aracın yandığı, köprü girişinde ise onlarca aracın terkedildiği görüldü.

(Volkan Kayalar - İsmail Coşkun/İHA)