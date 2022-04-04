Rus ordusundan temizlenen Kiev-Jitomir karayolu görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna ordusu tarafından Rus ordusundan temizlenen Kiev-Jitomir karayolu yoldan geçenler tarafından görüntülendi.
Ukrayna ordusu tarafından Rus ordusundan temizlenen Kiev-Jitomir karayolu yoldan geçenler tarafından görüntülendi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 40'ıncı gününde devam ederken, Ukrayna ordusu başkent Kiev ile Jitomir arasındaki karayolunu Rus ordusundan temizledi. Karayolunu kullanan siviller imha edilen Rus askeri konvoyunu görüntüledi.
(Bekir Keskin/İHA)
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
İhlas Haber Ajansı / Güncel